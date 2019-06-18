Долг в 3,7 миллиона: отопительный сезон в Куменах под угрозой срыва

СЕГОДНЯ 11:08 2019-06-18T12:42:31+03:00

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Муниципальное унитарное предприятие «Куменские тепловые системы» в данный момент не видит выхода из ситуации: за электроэнергию не платили с сентября прошлого года. Итог – на сегодняшний день накопилось 3,7 миллиона рублей задолженности. Районная администрация признает наличие проблемы, но выхода из сложившейся ситуации пока не видит. В данный момент практически во всех районах области коммунальщики начали подготовку к отопительному сезону. А в Куменах с 1 июня этого года по распоряжению администрации оперативный персонал муниципального предприятия был сокращен, его руководство еще в середине мая написало заявление об уходе «по собственному желанию».

- Вместо практических действий со стороны администрации прозвучало предложение обанкротить «Куменские тепловые системы» и на их месте создавать новое предприятие, - отмечают в Кировском филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс». – Мы хотим обратить внимание учредителя на то, что в случае банкротства муниципалитет будет отвечать по долгам в рамках субсидиарной ответственности.

Отметим, что МУП «Куменские тепловые системы» является монополистом по предоставлению услуг теплоснабжения населению района.

ИСТОЧНИК KP.RU