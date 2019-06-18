2019-06-18T10:41:52+03:00
Общество

«С опережением графика»: в Кирове проверили почти половину теплосетей

91 участок готов к работе во время отопительного сезона
Анна КРЮКОВА
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Работы в Кирове ведутся с опережением графикаРаботы в Кирове ведутся с опережением графикаФото: Олег УКЛАДОВ
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В Кирове продолжается подготовка к отопительному сезону и проверки теплосетей повышенным давлением. Работы ведутся с опережением графика. Так, к середине июня из 356 участков проверили уже 158. Об этом сообщили в пресс-службе «Кировской теплоснабжающей компании».

- Тепловые сети 91 участка уже полностью готовы к работе в предстоящем отопительном сезоне, - уточнили специалисты компании. - На текущей неделе испытания планируется провести еще на 27 участках теплосетей.

Сейчас работники устраняют дефекты почти на 40 объектах. Сотрудники «КТК» стараются успеть провести ремонт на участках в течение 14 дней. На более продолжительный срок выводят из эксплуатации сети, которые находятся на реконструкции. С графиком гидравлических испытаний и реконструкций можно ознакомиться на сайте компании.

Также в КТК напоминают, что теплосети проверяют с помощью воды безопасной температуры - до 40 градусов Цельсия. Однако вода подается под повышенным давлением. Поэтому жителей Кирова и Кирово-Чепецка просят быть осторожными вблизи люков, теплотрасс и мест проведения ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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