2019-06-18T10:39:07+03:00
Происшествия

В Кировской области очевидица ДТП украла телефон у пострадавшего, пока ему оказывали помощь

Мобильник пропал прямо из кармана мужчины
Евгений ДЕМИХОВ
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Девушка забрала телефон прямо из кармана пострадавшегоДевушка забрала телефон прямо из кармана пострадавшегоФото: Евгения ГУСЕВА
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На глазах 22-летней кировчанки незнакомый ей человек попал в аварию. Она вместе с другими очевидцами подошла к пострадавшему. Вот только все оказывали помощь, вызывали «скорую», а она «под шумок» забрала из кармана мужчины телефон.

- В середине мая житель Оричевского района обратился в местное отделение полиции, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Он сообщил, что ранее у него был похищен сотовый телефон стоимостью 12 тысяч рублей. Потерпевший пояснил, что у села Адышево попал в аварию. Ему помогли очевидцы, вызвали медиков, которые осмотрели, а затем госпитализировали пострадавшего.

Полицейские нашли подозреваемую. Как выяснилось девушка в тот день была в гостях у своих знакомых в Адышево. Кировчанку привезли в отделение полиции, где у нее изъяли пропавший телефон. На нее завели уголовное дело по ч. 2 ст. 158. За кражу ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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