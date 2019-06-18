2019-06-18T10:10:37+03:00
Общество

Предприятие с неприятным запахом могут выселить за пределы Кирова

Решаться этот вопрос будет после внеплановых проверок
Евгений ДЕМИХОВ
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Специалисты будут проверять системы очистки выбросов в атмосферуСпециалисты будут проверять системы очистки выбросов в атмосферуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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500 жалоб в Роспотребнадзор и 116 в Росприроднадзор поступило от кировчан после начала теплого сезона, когда по Юго-Западному району города стали распространяться неприятные запахи. Специалисты утверждают, что предприятие, виновное в этом, находится на территории промышленной площадки БХЗ.

- Мы пытались зайти на площадку (предполагают, что источник запаха ООО «Дион» - прим. Ред) с плановой проверкой, но на территорию завода специалистов не пустили, - рассказала руководитель Роспотребнадзора по Кировской области Елизавета Белоусова на внеплановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при главе администрации Кирова. - В связи с этим предприятие было привлечено к административной ответственности, общая сумма штрафов составила 46 тысяч рублей.

На самом предприятии говорят, что системы очистки воздуха на протяжении десяти лет работают исправно. Сити-менеджер Илья Шульгин на это заметил, что все годы кировчане жалуются на неприятный запах.

Кстати, с 18 июня Роспотребнадзор начал внеплановые проверки производства, которое находится на площадке БХЗ. Если специалисты найдут грубые нарушения в системе очистки выбросов предприятия, то его могут убрать за пределы Кирова.

Напомним, что 14 июня по факту загрязнения воздуха было возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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