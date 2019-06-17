2019-06-17T18:51:23+03:00
Общество

Кировский пляж начали готовить к купальному сезону

В скором времени возьмут пробы воды из Вятки
Евгений ДЕМИХОВ
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Вскоре городской пляж официально откроютВскоре городской пляж официально откроютФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Территорию уже обработали от клещей и начали собирать мусор и деревья, оставшиеся на берегу после паводка. На этой неделе на пляж прибудет транспорт. На нем планируется вывезти весь собранный мусор.

- Проводится планировка территории в тех местах, где образовались намывы из песка, - сообщили в администрации города Кирова. - На текущей неделе будет проводиться очистка дна.

Вскоре пляж будет полностью готов к приему отдыхающих. В ближайшее время на нем поставят кабинки для переодевания, навесы, скамейки, биотуалеты, урны и питьевые объекты. А площади, заросшие травой, приведут в подобающий вид. Параллельно с этим специалисты возьмут пробы для исследования качества воды.

Однако этого еще недостаточно. Важно дождаться хорошей погоды на продолжительное время и провести приемку у надзорных органов. Только после этого пляж официально откроют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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