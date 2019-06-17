В Кирове маршрут поменяют четыре автобуса

СЕГОДНЯ 16:45 2019-06-17T17:03:30+03:00

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Автобусы № 11, 14, 15, 16 будут ездить от улицы Ульяновской по улице Энтузиастов с разворотом автобусов на ОТОП «Европейские улочки». Обратно они пойдут тем же маршрутом.

Об этом сообщают в администрации города Кирова. Изменения связаны со строительством дорог на улицах Энтузиастов и Капитана Дорофеева в микрорайоне Урванцево.

Автобусы поменяют направление движения с 17 июня. Даты возврата на прежний маршрут пока нет. Как только улицы будут построены, общественный транспорт вернется к привычной схеме работы.

ИСТОЧНИК KP.RU