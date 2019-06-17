2019-06-17T16:56:15+03:00
Общество

«В глазах было восхищение»: 5-летняя кировчанка с тяжелой болезнью исполнила мечту побывать на море

Она давно хотела посмотреть на бескрайние водные просторы
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Глаза девочки светились счастьем во время прогулки на теплоходе. Фото: vk.com/mechtaem_ngoГлаза девочки светились счастьем во время прогулки на теплоходе. Фото: vk.com/mechtaem_ngo
Изменить размер текста:

Недуг заставил пятилетнюю Машу Кокорину бросить любимые увлечения - танцы и пение. А еще из-за него нельзя было гулять на улице, особенно в солнечную погоду.

После лечения в московских клиниках болезнь отступила. Сейчас она находится в стадии ремиссии. Что, несомненно, счастье для мамы девочки и для нее самой. Ведь теперь ребенок может возвращаться к своей привычной жизни.

Когда Маша проходила лечение, ей приходилось сидеть дома. За это время она посмотрела множество мультфильмов. На вопрос, каким она видит свой идеальный день, девочка ответила, что хотела бы уплыть на дельфинах в волшебную страну и стать такой же смелой, как ее любимые персонажи из мультиков.

Волонтеры благотворительного проекта «Мечтай со мной» сделали все, чтобы исполнить ее желание. Маша попала в Санкт-Петербург, где впервые в жизни увидела море: вместе с мамой они катались на теплоходе по Неве и Финскому заливу.

- Маша немного волновалась - на воде были волны, но в итоге все прошло хорошо, в глазах было восхищение, - рассказывает волонтер проекта Марина Шинденкова. - После круиза Маша и мама планировали прогулку по городу.

Питерская погода предстала во всей своей красе: было пасмурно. Но так даже лучше: сейчас ребенку все еще нежелательно находиться на солнце.

В группе волонтерского проекта под постом о сбывшейся мечте маленькой кировчанки пишут: «Машенька, здоровья тебе! Пусть все мечты сбываются!».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кировчане лишились денег, надеясь на компенсацию за лекарства
В Кирове маршрут поменяют четыре автобуса
«Комсомолка» приглашает читателей на дегустацию
«Не думал, что относительно легко смогу открыть дверь»: житель Нововятска спас людей из горящего автобуса
На Олимпийских сказочных играх в Порошино побывали десять тысяч кировчан
В Кирово-Чепецком пруду гибнет рыба
В Кировской области одну из центральных улиц поселка «вымостили» горбылем
50 миллионов за два года: теневая инкассация автосалонов
Хлеб, обогащенный минералами и витаминами
Рабочая неделя в Кирове будет теплой и дождливой
Кировчанин стал победителем финала «Своей игры»
Правительство Кировской области: источником неприятного запаха могут быть два предприятия
Строительная компания получила четыре земельных участка без торгов
Жары не ждать: на неделе в Кировской области сохранится прохладная дождливая погода
В Кировской области пропал инвалид
На станции Ежиха поезд смял легковушку
Уважаемые доктора и медсестры, с праздником вас!
Столовую ДК «Железнодорожников» оштрафовали на 100 тысяч рублей
Мошенники вымогали деньги у кировчан под видом сотрудников организации «Дорогою добра»
На развитие инфраструктуры в трех микрорайонах Кирова выделят 774 миллиона рублей
В Радужном в воскресенье перекроют железнодорожный переезд
На Олимпийские сказочные игры поедут бесплатные автобусы