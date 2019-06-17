«В глазах было восхищение»: 5-летняя кировчанка с тяжелой болезнью исполнила мечту побывать на море

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-17T16:56:15+03:00

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Недуг заставил пятилетнюю Машу Кокорину бросить любимые увлечения - танцы и пение. А еще из-за него нельзя было гулять на улице, особенно в солнечную погоду.

После лечения в московских клиниках болезнь отступила. Сейчас она находится в стадии ремиссии. Что, несомненно, счастье для мамы девочки и для нее самой. Ведь теперь ребенок может возвращаться к своей привычной жизни.

Когда Маша проходила лечение, ей приходилось сидеть дома. За это время она посмотрела множество мультфильмов. На вопрос, каким она видит свой идеальный день, девочка ответила, что хотела бы уплыть на дельфинах в волшебную страну и стать такой же смелой, как ее любимые персонажи из мультиков.

Волонтеры благотворительного проекта «Мечтай со мной» сделали все, чтобы исполнить ее желание. Маша попала в Санкт-Петербург, где впервые в жизни увидела море: вместе с мамой они катались на теплоходе по Неве и Финскому заливу.

- Маша немного волновалась - на воде были волны, но в итоге все прошло хорошо, в глазах было восхищение, - рассказывает волонтер проекта Марина Шинденкова. - После круиза Маша и мама планировали прогулку по городу.

Питерская погода предстала во всей своей красе: было пасмурно. Но так даже лучше: сейчас ребенку все еще нежелательно находиться на солнце.

В группе волонтерского проекта под постом о сбывшейся мечте маленькой кировчанки пишут: «Машенька, здоровья тебе! Пусть все мечты сбываются!».

ИСТОЧНИК KP.RU