«Не думал, что относительно легко смогу открыть дверь»: житель Нововятска спас людей из горящего автобуса

СЕГОДНЯ 15:03 2019-06-17T15:21:12+03:00

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Поездка на общественном транспорте могла обернуться для кировчан настоящей трагедией. Вечером субботы, 15 июня, недалеко от школы № 61 в Нововятске вспыхнул автобус с пассажирами. Транспортное средство загорелось прямо во время движения, двери в нем оказались заблокированы. К счастью, на помощь вовремя подоспел местный житель Михаил. Об этом сообщили в группе «Нововятск.рф».

- Спасибо молодому человеку, который ехал на авто и остановился, - поделились пассажиры. - Двери в автобусе были заблокированы вместе с людьми, молодой человек вынес (просто выдрал) эти двери… Еще раз спасибо.

В комментариях под фотографиями с горящим автобусом объявился и сам спаситель. Кировчанин рассказал, что дверь в транспорте он смог открыть «относительно легко». Однако люди уже были охвачены паникой.

Очевидцы рассказали, что в пожаре никто не пострадал. Фото: vk.com/novovyatsk , Иван ПЕТРОВ

- Тут события развивались меньше минуты, - пояснил молодой человек. - От дыма до открытого огня было несколько секунд. У людей начиналась паника. Когда я остановился, пассажиры разбили стекла в двери. А так автобус полностью сгорает меньше десяти минут.

После того, как двери были открыты, пассажиры смогли быстро покинуть автобус. По словам очевидцев, в пожаре никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU