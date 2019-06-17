На Олимпийских сказочных играх в Порошино побывали десять тысяч кировчан

СЕГОДНЯ 13:40 2019-06-17T13:53:51+03:00

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В воскресенье, 16 июня, в Порошино прошли Олимпийские сказочные игры. Для местных жителей и гостей праздника работали спортивные площадки, посвященные различным видам спорта. Так, отдыхающие участвовали в шуточных состязаниях, мастер-классах и розыгрышах призов. Кроме того, все желающие смогли увидеть показательные выступления акробатов.

- На главной сцене праздника всех зрителей ждали захватывающие показательные выступления акробатов городских спортивных школ № 1 и № 8, - пояснили в пресс-службе правительства Кировской области. - Также участники сказочных игр смогли попробовать свои силы в выполнении простых акробатических элементов, таких, как углы, стойки и жимы в стойку на «стоялках».

Гостями праздника стали сказочные герои из нескольких регионов России, в том числе и кировские персонажи: Яранский Глинышек, Кикимора Вятская, Иван Царевич, Вятский Лапоть. Завершился праздник вечерним файер-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU