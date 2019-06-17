В Кирово-Чепецком пруду гибнет рыба

СЕГОДНЯ 12:28 2019-06-17T12:28:06+03:00

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Пользователи соцсетей опубликовали фотографии мертвой рыбы в пруду села Полом. По словам местных жителей, причина ее гибели в том, что в водоем сливают отходы фермы. Также мертвую рыбу заметили и вокруг реки Просница. Фотография появилась в группе «Злой чепчанин».

- Вот так гибнет рыба и все живое вокруг реки Просница и пруда в Поломе, - написала женщина. - Воняет жуть, фермы в деревни Максаки сливают отходы.

На сообщение в соцсетях отреагировало правительство Кировской области. Его сотрудники пояснили, что информация о гибели рыб уже направлена в профильное министерство.

Напомним, что в Слободском районе жители обнаружили на пруду сотни мертвых чаек. По информации Управления ветеринарии по Кировской области, птицы погибли не от птичьего гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU