2019-06-17T12:01:08+03:00
Общество

В Кировской области одну из центральных улиц поселка «вымостили» горбылем

Местные жители негодуют: ведь они тоже платят налоги, а ремонта дороги все нет
Евгений ДЕМИХОВ
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Такими методами местные жители решили бороться с плохими дорогами. Фото: vk.com/zlo43Такими методами местные жители решили бороться с плохими дорогами. Фото: vk.com/zlo43
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В поселке Христофорово Лузского района дорогу «обновили» при помощи досок. Горбылем заложили несколько участков на улице.

- Это Первомайская улица - центральная, - пишут в «Злом Кировчанине» рассерженные местные жители. - Горбылем закладывают ямы. Это не лесная зона и не делянка!

Говорят, что проехать на легковой машине по местным дорогам практически невозможно. Вот жители и пошли на крайние меры. Люди негодуют. Мол, водители везде платят налоги, но дороги в Христофорово почему-то не делают. И действительно: в кадр попала часть дороги, еще не заложенная горбылем. Там ямы катастрофических размеров. По ним после дождя даже на внедорожнике сложно проехать.

Проехать здесь практически нереально. Фото: vk.com/zlo43

Проехать здесь практически нереально. Фото: vk.com/zlo43

На одном из снимков видно большую кучу досок. Видимо, жители решили не останавливаться на одной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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