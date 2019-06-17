50 миллионов за два года: теневая инкассация автосалонов

СЕГОДНЯ 11:58 2019-06-17T11:58:53+03:00

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В этом году пятеро кировчан пойдут под суд сразу по трем статьям предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 210 УК РФ «Организация и участие в преступном сообществе», п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 3 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

- По версии следствия участники преступного сообщества в период с с 2016 по 2018 год через подконтрольные им «фирмы однодневки», в том числе путем предъявления в кредитные организации и службу судебных приставов исполнительных листов, выданных судами общей юрисдикции, совершили незаконную банковскую деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженную с извлечением дохода в крупном размере на общую сумму более 50 млн. рублей, - сообщает прокуратура Кировской области.

Одна из наиболее распространенных схем «теневой» инкассации проста: автосалон продает автомобиль подконтрольной «фирме-однодневке» с оформлением необходимых документов в ГИБДД. Потом этот же автомобиль приобретается физическим лицом у «фирмы-однодневки» за наличку, при этом деньги в бухгалтерских документах организации не отражаются, кассовый чек покупателю автомобиля не выдается. В дальнейшем деньги изымаются из кассы автосалона и инкассируются.

Естественно, автовладелец потом никак не сможет доказать то, что он оплатил покупку машины. Соответственно, если возникнут вопросы по качеству товара – никакой закон «О защите прав потребителей» не встанет на его защиту. При возникновении любого спора, даже если владелец выйдет в суд, деньги никто уже не вернет. Более того, в силу требований ст. 211 Налогового кодекса РФ у покупателя в данном случае возникает обязанность произвести уплату налога на доход физических лиц в размере 13% от стоимости приобретенного автомобиля. Это может оказаться еще одним неприятным сюрпризом.

Совет в таком случае один - расчет производить в безналичной форме, как бы вас ни уговаривали рассчитаться наличными.

ИСТОЧНИК KP.RU