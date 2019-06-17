2019-06-17T11:16:43+03:00
Происшествия

Рабочая неделя в Кирове будет теплой и дождливой

В город наконец-то вернется летняя погода
Анна КРЮКОВА
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Днем воздух будет прогреваться до +25 градусов. Фото: Лариса РОЖИНАДнем воздух будет прогреваться до +25 градусов. Фото: Лариса РОЖИНА
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В понедельник днем, 17 июня, температура воздуха составит +17 градусов. Ночью ожидается похолодание до +6 градусов. Однако уже со вторника в Киров снова вернется тепло. Так, днем воздух прогреется до +22 градусов. Ночью будет +7.

В среду, 19 июня, температура воздуха составит +23 градуса. Теплее чем обычно будет и ночью. Воздух прогреется до +13.

Четверг и пятница порадует кировчан по-настоящему летними температурами. Днем ожидается 25 градусов тепла. Ночами температура воздуха составит +12...+13 градусов.

Несмотря на потепление, почти вся рабочая неделя в Кирове будет дождливой. Так, осадки ожидаются с понедельника по четверг. В среду, помимо небольшого дождя, в городе может пройти гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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