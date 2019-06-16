Правительство Кировской области: источником неприятного запаха могут быть два предприятия

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-16T14:14:09+03:00

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Правительство, прокуратура, Роспотребнадзор, Росприроднадзор включились в проблему неприятного запаха в юго-западном микрорайоне Кирова. С мая и по сегодняшний день особенно вечером и ночью в воздухе ощущается сильный запах сероводорода. И это сложно не замечать. Как отметили в правительстве Кировской области, контроль за предприятием, которое потенциально может являться источником неприятного запаха может осуществлять федеральный и региональный Роспотребнадзор.

- Источником запахов потенциально могут быть два предприятия, расположенные на промплощадке биохимзавода, которые являются объектами федерального надзора, - конкретизировали в правительстве Кировской области. - Федеральный надзор осуществляют территориальные управления федеральных органов исполнительной власти – Управление Роспотребнадзора и Управление Росприроднадзора по Кировской области. Только с их помощью можно доказать фактические превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В пятницу прокуратуре Кировской области признала законным возбуждение уголовного дела по статье УК РФ «Загрязнение атмосферы» и отметила, что, согласно данным лабораторных испытаний концентрация загрязняющих веществ, а именно метантиола, была превышена в три раза на улицах Дзержинского и Луганской.

- На систематической основе проводится контроль состояния атмосферного воздуха, - добавили в региональном правительстве. - В рамках межведомственного взаимодействия 13 мая в 22 часа проведен отбор проб атмосферного воздуха по трем адресам: деревня Пушкари, Северо-западный проезд и ул. Упита, 2. В результате проведения лабораторных исследований в пробах, отобранных в районе Северо-западного проезда, обнаружено превышение ПДК по сероводороду в 1,5 раза. Кроме того, территориальным управлением Росприроднадзора за прошедший месяц неоднократно фиксировалось превышение содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Прокуратура согласовала проведение Росприроднадзором внеплановой проверки предприятий, расположенных на промплощадке БХЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU