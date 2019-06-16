Строительная компания получила четыре земельных участка без торгов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-06-16T13:51:01+03:00

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Распоряжение губернатора Кировской области № 28 от 13 июня 2019 года появилось на официальном сайте правительства.

Компании ООО «СтройСервис» передано в аренду без проведения торгов четыре земельных участка. В течение десяти лет застройщик может возвести на них многоквартирные дома. Напомним, что компания взялась достроить проблемный дом на улице Ленина, 145. 10-этажку начали возводить еще в 2010 году. Сдача дома была запланирована на конец 2012 года. Однако внеплановая выездная проверка деятельности застройщика ООО «Севержилстрой» показала факты нецелевого расходования средств участников строительства в размере 5,3 млн рублей и незаконного привлечения денежных средств участников строительства. Результаты проверки были направлены в прокуратуру.

— Для завершения строительства многоквартирного дома в Кирове на ул. Ленина, 145 в сентябре 2018 года был объявлен конкурс по отбору юридического лица в целях заключения соглашения о завершении строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома. Победителем конкурса было определено ООО «СтройСервис», которое оперативно завершило строительные работы на объекте и теперь 54 семьи наконец-то получат свои долгожданные квартиры, — говорил в конце декабря прошлого года министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук.

ООО «СтройСервис» для дальнейшего решения проблем обманутых дольщиков получила участки: площадью 6570 кв. м, 7732 кв. м и 8944 кв. м на ул. Сандаловской, еще один участок в 9663 кв. м – на ул. Красный Химик.

ИСТОЧНИК KP.RU