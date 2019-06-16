В Кировской области пропал инвалид
Алексея Шишкина видели последний раз 9 июня. Его увозили на белом автомобиле неизвестной марки. Алексей Васильевич Шишкин – инвалид I группы, у него нет обеих ног. Родные написали заявление в полицию. К поискам также подключился отряд «Лиза Алерт».
- Большая просьба ко всем: может быть, именно вы видели Алексея Васильевича, - обращаются поисковики к кировчанам. - Посмотрите во дворе, в подъезде, на улице, возможно он попал на запись видеорегистратора.
Приметы мужчины:
Рост: 160 см.
Телосложение: нормальное.
Цвет глаз: голубые.
Волосы: короткая стрижка.
Был одет: синяя джинсовая куртка, серые брюки.
Алексей Шишкин может находиться в любом регионе.
ВАЖНО
Если вы увидели его, или у вас есть какая -то информация, позвоните или напишите инфоргам поиска: Виола 89091300525, Гуша 89127194707, в полицию или на горячую линию 8(800)700-54-52.
ИСТОЧНИК KP.RU