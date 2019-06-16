Уважаемые доктора и медсестры, с праздником вас!
«Комсомолка» поздравляет с Днем медика
Фото: pixabay.com
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Пусть ваша уникальная и благородная деятельность всегда будет оплачена благодарностью, пусть ваш опыт и знания помогают людям обрести здоровье. Пусть ваш милосердный труд и бессонные ночи будут щедро вознаграждены. Дарите людям надежду, веру в исцеление, терпимость и добро.
«Комсомольская правда» в Кирове» от всей души поздравляет всех сотрудников здравоохранения нашего региона!
ИСТОЧНИК KP.RU