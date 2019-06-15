Мошенники вымогали деньги у кировчан под видом организации «Дорогою добра»
Сотрудники организации РООРДИ «Дорогою добра» сообщили, что под их видом неизвестные пытались вымогать деньги у кировчан. Мошенники предлагали перевести пожертвования на личные карты или телефон. Информация об этом появилась на официальной странице организации.
- Наша организация так деньги не собирает, - пояснили сотрудники «Дорогою добра». - Только расчетный счет или официальные виджеты на нашей странице Вконтакте или на нашем сайте.
Напомним, что «Дорогою добра» - это региональная общественная организация родителей детей-инвалидов. Главная ее цель объединить семьи, воспитывающих детей с особенностями развития, защитить их права и улучшить качество жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU