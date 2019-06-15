На развитие инфраструктуры в трех микрорайонах Кирова выделят 774 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 17:56 2019-06-15T18:02:53+03:00

В Урванцево и Чистых Прудах на эти средства построят дороги Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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В 2019 году в рамках проекта «Жилье» Кировская область получила субсидию в размере 774 миллиона рублей. Эти средства направят администрации Кирова на развитие дорожной инфраструктуры в микрорайонах Урванцево и Чистые Пруды. Также планируется строительство детского сада на 220 мест в Метрограде.

-Софинансирование из областного бюджета составило 40,7 млн рублей, - пояснили в пресс-службе правительства Кировской области. - На строительство объектов уже заключены все контракты.

Все работы ведутся согласно графику. Планируется, что строительство объектов завершится в ноябре текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU