2019-06-15T14:50:13+03:00
Общество

В Радужном в воскресенье перекроют железнодорожный переезд

Ремонт закончится 19 июня
Алена ЗАЙЦЕВА
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По железнодорожному переезду нельзя будет проехать в течение четырех днейПо железнодорожному переезду нельзя будет проехать в течение четырех днейФото: Иван ПРОХОРОВ
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Для того чтобы не пришлось делать лишний крюк водителям, которые планируют свой маршрут через железнодорожный переезд в поселке Радужный, администрация города делает информационное предупреждение: он будет перекрыт с 16 по 19 июня. Речь идет об охраняемом железнодорожном переезде 953 км перегона Лянгасово - Поздино, расположенном в микрорайоне Радужном Нововятского района.

- Филиал ОАО «РЖД» проинформировал о необходимости полного закрытия одного из железнодорожных переездов в связи с производством путевых работ, - сообщают в администрации города Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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