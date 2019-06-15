2019-06-15T13:27:36+03:00
Общество

На Олимпийские сказочные игры поедут «бесплатные автобусы»

Мероприятие состоится 16 июня в Порошино
Алена ЗАЙЦЕВА
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Сказочные игры впервые прошли в 2012 году и назывались Всемирными. Фото: Сергей ВЛАСОВСказочные игры впервые прошли в 2012 году и назывались Всемирными. Фото: Сергей ВЛАСОВ
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На мероприятие съедутся сказочные герои из нескольких регионов России. Также примут участие в Олимпийских сказочных играх и кировские персонажи: Яранский Глинышек, Кикимора Вятская, Иван Царевич, Вятский Лапоть.

В Центре развития туризма Кировской области отметили, что ожидается приезд не менее 10 тысяч человек. Для того, чтобы большее количество кировчан смогли попасть в СТК «Порошино», от Театральной площади целый день будут ходить автобусы. Проезд в них – бесплатный.

Отъезд с Театралки: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 18.30.

- Запланирована работа площадок, посвященных популяризации олимпийских видов спорта, с которыми гости праздника будут знакомиться с помощью представителей спортивных федераций и героев сказок из разных регионов России, - отметили в Центре развития туризма Кировской области.

Кроме того, можно будет поучаствовать в костюмированном забеге со сказочными персонажами. Как уточнили в Центре развития туризма, самые активные гости получат награды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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