В Ленинском районе Кирова пройдут сплошные проверки водителей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-15T10:42:03+03:00

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В пятницу под прицел попали машины, проезжающие по Первомайскому району. А в субботу, 15 июня, тотальный контроль ждет водителей в Ленинском районе. Инспекторы будут проверять автовладельцев на состояние алкогольного опьянения.

- Профилактическое мероприятие предполагает остановку всех транспортных средств на заранее выбранных участках дорог в Кирове, - сообщает отдел ГИБДД по городу Кирову. - Не останутся без внимания автоинспекторов въезды и выезды из областного центра, места массового пребывания кировчан и пригородные зоны. Безусловно, в рейды выйдут представители добровольных народных дружин и активисты организации «Ночной Патруль».

Напомним, что за то, что водитель попался пьяным за рулем, ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. А, исходя из судебной практики, снисхождения к людям, которые сели выпившими за руль, не бывает – штрафы дают максимальными и лишают прав.

Также сотрудники ГИБДД напоминают, что все случаи записываются на видеорегистратор. Так что выкрутиться не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU