2019-06-14T21:24:57+03:00
Общество

На фестиваль «Гринландия» приедет Сергей Трофимов

Музыкант исполнит любимые многими композиции
Анна КРЮКОВА
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Фестиваль «Гринландия» пройдет с 19 по 21 июля. Фото: grinlandia.ruФестиваль «Гринландия» пройдет с 19 по 21 июля. Фото: grinlandia.ru
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На фестиваль «Гринландия» снова приедет Сергей Трофимов. Он выступит с концертом в деревне Бошарово. Об этом сообщили на официальном сайте фестиваля.

Праздник пройдет с 19 по 21 июля. Для отдыхающих будут работать такие площадки, как «Главная сцена», «Военно-патриотическая сцена», «Малая сцена», «Молодежная площадка», «Музей Гринландии». Также все желающие смогут сыграть в футбол, волейбол и шахматы. Кроме того, на фестивале будут проходить различные конкурсы и мастер-классы.

Напомним, что в прошлом году на «Гринландии» выступили автор-исполнитель Александр Розенбаум, музыканты Галина Хомчик, Юлия Зиганшина, Ирина Сурина, Роман Филиппов, Александр Субботин, Игорь Русских, Татьяна Клестова, Наталья Мазеева и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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