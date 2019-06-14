2019-06-14T16:30:04+03:00
Общество

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Кирова была превышена в три раза

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по статье УК РФ «Загрязнение атмосферы»
Анна КРЮКОВА
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Особенно сильно «аромат» в Кирове ощущается ближе к вечеруОсобенно сильно «аромат» в Кирове ощущается ближе к вечеруФото: Алексей БУЛАТОВ
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Кировчане уже несколько месяцев подряд жалуются на неприятный запах. Причина зловоний наконец-то стала известна. Как выяснилось, с апреля по май 2019 года одно из промышленных предприятий города допускало нарушения при выбросе в атмосферу загрязняющих веществ.

- Согласно данным лабораторных испытаний концентрация загрязняющих веществ, а именно метантиола, была превышена в три раза на улицах Дзержинского и Луганской, - отметили в прокуратуре Кировской области.

В итоге, прокуратура Октябрьского района города Кирова признала законным возбуждение уголовного дела по статье УК РФ «Загрязнение атмосферы». Наказание предусматривает штраф до восьмидесяти тысяч рублей, исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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