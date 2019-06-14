2019-06-14T15:49:03+03:00
Общество

В Кирове разыскивают родственников красноармейца, погибшего под Смоленском

Останки бойцы обнаружил поисковый отряд «Кольчугинец»
Анна КРЮКОВА
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Поисковики нашли бланки почтовых переводов погибшего кировчанина. Фото: vk.com/club120859800Поисковики нашли бланки почтовых переводов погибшего кировчанина. Фото: vk.com/club120859800
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Поисковики разыскивают родственников кировчанина, погибшего в 1942 году под Смоленском. Активисты отряда «Кольчугинец» обнаружили останки сержанта Василия Васильевича Пимкина в мае 2019 года. Об этом сообщили в администрации города.

- Известно, что кировчанин родился в 1913 году, - отметили в официальной группе отряда «Кольчугинец». - Василий Пимкин жил на улице Володарского, 114. Был женат на Пимкиной Анне Прокопьевне. Сержант служил в 778 артиллерийском полку 247 стрелковой дивизии, был убит 19 декабря 1942 года и захоронен на северной окраине деревни Жеребцово.

Родственников погибшего разыскивают для того, чтобы передать им информацию о кировчанине и его личные вещи. Если вам что-либо известно о погибшем, просьба сообщить по номеру: 8-926-290-12-53. Также можно отправить сообщение на электронную почту: gruzdev-igorr@yandex.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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