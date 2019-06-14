Кировчан приглашают на встречу с артистами «Театра на Спасской»

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-14T15:34:02+03:00

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Перед финальным закрытием кулис последнего в 83 театральном сезоне спектакля, актеры «Театра на Спасской» проведут неформальную, уютную встречу со своими самыми главными друзьями - зрителями.

Уютный зал, камин, согревающий теплом в эти холодные летние вечера, чашечка-другая ароматного кофе или чая - все это непременно сопутствует душевной беседе о житейском, вечном и спорном.

В центре внимания - артистка Марина Наумова, заслуженные артисты России Владимир Грибанов и Александр Королевский и их истории из жизни.

Актерам, артистам всегда есть, что рассказать: на каждом шагу их встречают сюрпризы, их главный козырь - умение импровизировать. В жизни и на сцене.

Потому каждый спектакль «Обыкновенное чудо» - уникален, неповторим. Ведь первая произнесенная фраза со сцены в начале постановки задает тон всему действию, как и первые слова и лица домочадцев ранним утром. В этом спектакле целые зоны отведены для актерской импровизации.

О том, как актеры «Театра на Спасской» перевоплощаются из блистательных артистов в обычных людей с зонтиками на руке, очками на носу, гуляющих по парку. О том, как им удается со сцены растрогать даже самые каменные и суровые лица и о том, какие секреты хранит в себе театр и его обитатели, каждый сможет узнать, придя на творческую встречу.

Где: Кафе-бар «Фабрика 2.0», улица Спасская, 15а

Когда: 20 июня 19.00

Вход свободный.

Возрастной рейтинг: 18+

ИСТОЧНИК KP.RU