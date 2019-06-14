Троицкая суббота - 2019 в Кирове: до Макарьевского, Федяковского и Филейского кладбищ будут ходить автобусы

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-14T13:17:20+03:00

Для удобства жителей Кирова в Троицкую субботу до кладбищ будут ходить автобусы Фото: Анна КРЮКОВА

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15 июня, в родительскую субботу, кировчане смогут добраться до кладбищ на автобусах. Для этого организованы дополнительные маршруты.

- Они будут действовать с 7.00 до 15.00 часов, - сообщают в администрации города Кирова. - На автобусах можно будет доехать до Макарьевского, Филейского и Федяковского кладбищ. На период движения специальных маршрутов к местам захоронений будет временно прекращено движение транспорта (за исключением общественного) по улице Профсоюзной от Октябрьского проспекта до улицы Карла Маркса.

Автобус до Макарьевского кладбища будет отправляться от остановки дома № 78 на улице Профсоюзной, следующей точкой маршрута станет остановка «Улица Профсоюзная» (у моста), затем - остановки «Улица Проезжая», «Троицкая церковь», конечной остановкой станет Макарьевское кладбище. В обратную сторону автобус пойдет тем же маршрутом. Высадка пассажиров будет осуществляться на остановках «Улица Проезжая», «Улица Профсоюзная», «Завод Красный инструментальщик» и «Теруправление Октябрьского района».

До Филейского кладбища автобус будет отправляться от площади ХХ партсъезда (остановка около дома № 2 на улице Ленинградской). Далее - до конечного пункта без остановок. В обратную сторону - тем же маршрутом.

На Федяковское кладбище можно будет попасть на автобусе, который отправится с остановки «Улица Кирова» (Нововятск). Транспорт пройдет по Южному обходу до конечной. В обратную сторону автобус будет ходить тем же маршрутом.

ИСТОЧНИК KP.RU