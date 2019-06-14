В Кирове 15 июня из-за шествия пивоваров перекроют улицу Карла Маркса
Действовать ограничения будут с 11 до 12 часов
Движение будет перекрыто в течение часаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 15 июня, в Кирове состоится шествие пивоваров. В связи с этим для движения транспорта будет перекрыта улице Карла Маркса. Постановление появилось на сайте администрации города.
Ограничение будет действовать от Театральной площади до дома №63 по улице Блюхера. Дорогу перекроют на час с 11.00 до 12.00. Кроме того, с 06.00 до 11.00 кировчане не смогут припарковать машины между домом №36 по улице Московской и сквером на Театральной площади.
Также будут скорректированы и маршруты общественного транспорта. Оградить место проведения мероприятия планируют большегрузными автомобилями.
ИСТОЧНИК KP.RU