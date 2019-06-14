Погода на Троицкую субботу - 2019 в Кирове
Всем, кто 15 июня поедет на кладбища помянуть своих родственников, лучше взять дождевики и зонтики. Погода в Троицкую субботу в Кирове будет дождливой.
Утром температура воздуха будет +10...+15 градусов. Небо затянет тучами. Возможны кратковременные прояснения. К обеду уже могут пройти небольшие дожди. Столбик термометра поднимется до +16 градусов.
По информации сервиса «Яндекс.Погода», к вечеру сохранится облачность с прояснениями. Температура воздуха к вечеру начнет опускаться. Столбик термометра на несколько часов задержится у отметки +15 градусов. Затем начнется похолодание. Ночью существует вероятность заморозков на почве и в воздухе до 0...-1 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU