«Уезжаю от вас с миллионом мурашек»: звезды поделились впечатлениями от Дня города в Кирове
Приглашенные на День города в Кирове исполнители поделились своими впечатлениями о прошедшем концерте. Звезды оставили сообщения в соцсетях. Так, музыканты группы Burito поблагодарили жителей за поддержку во время отключения электричества. Юлианна Караулова также оставила о прошедшем мероприятии позитивный отзыв.
- Киров, спасибо! - написала певица. - Уезжаю от вас с миллионом мурашек! Еще раз с днем рождения вас!!! А всех поздравляю с днем России! Она у нас великая, классная и любимая! И мы сами можем сделать ее еще лучше, ведь все в наших руках и будущее за нами!
- Киров, низкий поклон за все, - обратилась к кировчанам группа Burito. - Благодарю за поддержку в неравной битве с отключившимся электричеством и за тепло, с которым вы пели вместе с нами.
Музыканты остались довольны прошедшим мероприятием. Фото: скриншот instagram.com
Напомним, что 12 июня, в Кирове на праздничном концерте выступали певица МакSим, Burito и Юлианна Караулова. Музыканты исполняли свои композиции в течение трех часов. Мероприятие проходило на Октябрьском проспекте.
ИСТОЧНИК KP.RU