«Уезжаю от вас с миллионом мурашек»: звезды поделились впечатлениями от Дня города в Кирове

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-14T10:46:55+03:00

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Приглашенные на День города в Кирове исполнители поделились своими впечатлениями о прошедшем концерте. Звезды оставили сообщения в соцсетях. Так, музыканты группы Burito поблагодарили жителей за поддержку во время отключения электричества. Юлианна Караулова также оставила о прошедшем мероприятии позитивный отзыв.

- Киров, спасибо! - написала певица. - Уезжаю от вас с миллионом мурашек! Еще раз с днем рождения вас!!! А всех поздравляю с днем России! Она у нас великая, классная и любимая! И мы сами можем сделать ее еще лучше, ведь все в наших руках и будущее за нами!

- Киров, низкий поклон за все, - обратилась к кировчанам группа Burito. - Благодарю за поддержку в неравной битве с отключившимся электричеством и за тепло, с которым вы пели вместе с нами.

Музыканты остались довольны прошедшим мероприятием. Фото: скриншот instagram.com

Напомним, что 12 июня, в Кирове на праздничном концерте выступали певица МакSим, Burito и Юлианна Караулова. Музыканты исполняли свои композиции в течение трех часов. Мероприятие проходило на Октябрьском проспекте.

ИСТОЧНИК KP.RU