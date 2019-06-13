Когда в Кирове закончатся заморозки

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-13T17:29:47+03:00

На текущей неделе температура воздуха по ночам не будет превышать +10 градусов

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Уже в который раз кировчанам сообщают об очередных заморозках. Близкую к нулевой температуру предсказывают и на 14 июня.

- В четверг будет переменная облачность, - сообщают в ГУ МЧС России по Кировской области. - Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем северо-западный 5-10 метров в секунду.

Кроме того, в темно время суток ожидаются заморозки на почве и в воздухе до 0...-1 градусов.

Долгосрочный прогноз также не предвещает потепления на текущей неделе. По информации портала «Яндекс.Погода», 15, 16 и 17 июня в Кирове ночная температура будет такой же, как и 14. Если прогнозы сбудутся, то в эти дни можно ожидать заморозки.

Но уже со вторника следующей недели, 18 июня, температура ночью повысится до +14 градусов. В последующие дни, она продолжит расти.

ИСТОЧНИК KP.RU