Когда в Кирове закончатся заморозки
Уже в который раз кировчанам сообщают об очередных заморозках. Близкую к нулевой температуру предсказывают и на 14 июня.
- В четверг будет переменная облачность, - сообщают в ГУ МЧС России по Кировской области. - Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер ночью западный, днем северо-западный 5-10 метров в секунду.
Кроме того, в темно время суток ожидаются заморозки на почве и в воздухе до 0...-1 градусов.
Долгосрочный прогноз также не предвещает потепления на текущей неделе. По информации портала «Яндекс.Погода», 15, 16 и 17 июня в Кирове ночная температура будет такой же, как и 14. Если прогнозы сбудутся, то в эти дни можно ожидать заморозки.
Но уже со вторника следующей недели, 18 июня, температура ночью повысится до +14 градусов. В последующие дни, она продолжит расти.
ИСТОЧНИК KP.RU