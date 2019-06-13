2019-06-13T17:01:13+03:00
Происшествия

Освободил от наказания: экс-глава сельского поселения в Кильмезском районе пойдет под суд

Его обвиняют в превышении должностных полномочий
Евгений ДЕМИХОВ
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Экс-чиновника могут отправить на семь лет в колониюЭкс-чиновника могут отправить на семь лет в колониюФото: Алексей БУЛАТОВ
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Двое знакомых бывшего госслужащего должны были заниматься обязательными работами, к которым их приговорил суд. Но экс-глава Паскинского сельского поселения самовольно освободил их от этого.

- В течение 2018 года он неоднократно давал незаконные указания подчиненным о внесении в табеля учета рабочего времени недостоверных сведений о якобы отработанном осужденными времени, - уточнили в СУ СКР по Кировской области. - В результате они были сняты с учета.

На бывшего главу завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Прокурор направил обвинительное заключение в суд. Чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно в суд было направлено дело экс-главы Сунского поселения. Его обвиняли в том же преступлении, что и его коллегу из Кильмезского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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