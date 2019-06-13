Освободил от наказания: экс-глава сельского поселения в Кильмезском районе пойдет под суд
Двое знакомых бывшего госслужащего должны были заниматься обязательными работами, к которым их приговорил суд. Но экс-глава Паскинского сельского поселения самовольно освободил их от этого.
- В течение 2018 года он неоднократно давал незаконные указания подчиненным о внесении в табеля учета рабочего времени недостоверных сведений о якобы отработанном осужденными времени, - уточнили в СУ СКР по Кировской области. - В результате они были сняты с учета.
На бывшего главу завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Прокурор направил обвинительное заключение в суд. Чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, недавно в суд было направлено дело экс-главы Сунского поселения. Его обвиняли в том же преступлении, что и его коллегу из Кильмезского района.
ИСТОЧНИК KP.RU