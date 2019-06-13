Карточный долг: кировчанин ударил ладонью по ножу, который его товарищ на спор приставил к ноге

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-13T16:57:06+03:00

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Пьяные посиделки 29-летнего жителя села Истобенска Оричевского района и его приятеля привели к смерти последнего. Мужчины за выпивкой играли в карты. Один из них проиграл. Мужчина на спор приставил к бедру нож, а его товарищ ударил ладонью по рукоятке.

- Своими действиями 29-летний житель Истобенска причинил потерпевшему сквозное колото-резаное ранение в области правого бедра с повреждение правой бедренной артерии, - рассказали о развязке инцидента в прокуратуре Первомайского района города Кирова. - Из-за кровопотери мужчина умер.

На этом похождения уроженца Оричевского района не закончились. Как оказалось, он украл у одного из своих знакомых телефон за четыре тысячи рублей, а также незаконно проник в дом жительницы Оричей и был там до тех пор, пока женщина не вызвала полицию.

3 июня суд вынес мужчине приговор сразу по трем статьям: 158-й, 139-й и 111-й. Его приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU