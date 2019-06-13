2019-06-13T15:33:38+03:00
Происшествия

В Кирове столкнулись пять автомобилей: есть пострадавшие

ДТП произошло на улице Московской
Анна КРЮКОВА
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Водитель автомобиля «ВАЗ-21099» был пьян. Фото: vk.com/kirov_blacklistВодитель автомобиля «ВАЗ-21099» был пьян. Фото: vk.com/kirov_blacklist
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В четверг, 13 июня, в Кирове произошло массовое ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-21099» двигался по улице Московской от Производственной в сторону Солнечной. В 07.25 машина врезалась в попутный автомобиль «Лада Ларгус», который остановился перед перекрестком.

- От удара «Ладу» откинуло на попутный автомобиль Volkswagen Tiguan, - сообщили «Комсомолке» в УГИБДД по Кировской области. - Tiguan в свою очередь столкнулся с «ВАЗ-211440». «ВАЗ» отбросило на Hyundai Getz.

В результате ДТП водитель «ВАЗ-21099» получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась. За рулем находился 22-летний безработный молодой человек. Он управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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