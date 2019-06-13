После Дня города с улиц убрали 60 тонн мусора
60 рабочих подметали центральные улицы города после общегородского праздника. Напомним, что в Кирове 12 июня отмечали не только День России, но и День города. Причем, юбилейный. Киров-Вятка-Хлынов отмечал свое 645-летие.
Основные площадки развернулись:
- на Октябрьском проспекте, где выступали Юлиана Караулова, МакSим и группа Burito;
- на Театральной площади, где кировчан поздравили первые лица города и области;
- на набережной Грина, где можно было погулять, поиграть, а вечером увидеть салют.
- Было собрано и вывезено 16 кубометров бытового мусора, - сообщили в администрации города Кирова. - Для сравнения, обычная ежедневная норма вывоза составляет около 10 кубометров. Уличный смет с дорог и тротуаров составил 60 тонн.
Сотрудники ГДМС прибирали улицы с 22.00 до 7.00 утра. Главное замечание к организации – малое количество контейнеров, которые быстро наполнились, и мусор вываливался из них. В ГДМС отметили, что учтут этот фактор.
ИСТОЧНИК KP.RU