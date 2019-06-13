2019-06-13T13:00:28+03:00
Общество

Прямо в одежде бросился в воду: спасатель не дал утонуть паломнице в реке Великой

Из-за дождей поднялся уровень воды и усилилось течение
Евгений ДЕМИХОВ
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Спасатели довезли пострадавшую до берега. Фото: ГУ МЧС России по Кировской областиСпасатели довезли пострадавшую до берега. Фото: ГУ МЧС России по Кировской области
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Женщина заплыла на середину реки. Там ее покинули силы. Паломница закричала. С берега на ее даже не услышали. Ведь в тот день, 6 июня, на берегу реки Великой было многолюдно: тысячи паломников собрались здесь.

- Два экипажа на моторных лодках дежурили на реке, - рассказали в ГУ МЧС России по Кировской области. - Около половины второго дня инспекторы Марк Войдилов и Антон Жеребцов заметили эту женщину.

Когда паломница стала тонуть, спасатели дали полный газ и направили лодку к ней. Жеребцов бросил ей спасательный круг, но женщина не отреагировала на него. И погрузилась под воду. Инспектор без раздумий, не снимая одежды, бросился в воду. Мужчина не дал женщине утонуть. Инспекторы помогли ей подняться на лодку и довезли до берега. К счастью, здоровье женщины не пострадало.

ИСТОЧНИК KP.RU

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