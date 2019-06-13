В Кировской области требуется еще восемь тысяч площадок для сбора мусора

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-13T11:41:10+03:00

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В Кировской области необходимо создать еще более восьми тысяч площадок. Кроме того, требуется закупить порядка 28 тысяч контейнеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Субсидию на оборудование площадок получат все муниципальные образования, - отметили в правительстве Кировской области. - Работы по оборудованию площадок должны начаться в ближайшее время.

Всего на 1 июня 2019 года в регионе насчитывается 15 882 площадки сбора отходов и 35 223 контейнера. Это в три раза больше, чем в конце прошлого года. Так, в 2018 году в регионе имелось около 5000 мест накопления.

ИСТОЧНИК KP.RU