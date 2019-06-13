Кировчанина объявили в федеральный розыск за убийство приятеля

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-13T12:45:01+03:00

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36-летнего жителя Кировской области объявили в федеральный розыск за умышленное убийство. В прошлое воскресенье подозреваемый заколол своего приятеля на озере Черном, рядом за загородным комплексом. Об этом сообщили в следственном комитете.

По одной из версий следствия, потерпевший вместе со своим другом приехал на территорию базы «Рыба-пила» на такси. На месте его ждал знакомый. Приятели встретились, чтобы выяснить отношения: потерпевший пытался вернуть деньги, которые занял своему будущему убийце.

Молодые люди, оставив приятеля потерпевшего, пошли вдоль территории базы. Но спокойный разговор перешел на громкое выяснение отношений. Во время ссоры разыскиваемый кировчанин достал нож и два раза ударил им в грудь приятеля. Предположив, что его противник уже мертв, мужчина убежал с места преступления. Очевидцы убийства сразу же вызвали скорую помощь. Пострадавшего увезли на карете в больницу. Но от полученных травм мужчина скончался.

Сейчас, 36-летний кировчанин, обвиняемый в убийстве, объявлен в федеральный розыск. Следствие продолжается: устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Подозреваемому грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU