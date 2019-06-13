2019-06-13T11:09:20+03:00
Происшествия

Старинный самовар, бензопила, утюг и соковыжималка: в Лузском районе обокрали дачу жительницы Ухты

Она не была в доме с осени прошлого года
Евгений ДЕМИХОВ
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Пожалуй, самым ценным в списке украденного был старинный самоварПожалуй, самым ценным в списке украденного был старинный самоварФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Вор выставил раму и залез в летнее жилище уроженки Республики Коми. Вынес все самое ценное, что нашел. В список добытого попали соковыжималка, утюг, бензопила и старинный самовар.

- 61-летняя жительница Ухтыма приехала на дачу в одной из деревень Лузского района из соседнего региона летом 2019 года, там она не была с прошлой осени, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Пропажа сразу же обнаружилась.

Пострадавшая сразу же бросилась в полицию. Под подозрение попал местный 25-летний житель. Молодой человек нигде не работает и уже привлекался к уголовной ответственности. Он не стал отрицать свою вину. На подозреваемого завели уголовное дело по ч. 3 с. 158 «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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