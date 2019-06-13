За 22 тысячи задолженности за электричество житель Уржума может потерять столярный цех

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-13T11:02:06+03:00

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Квартиру одного из жителей Уржума отключили за долги от электричества еще в 2017 году. Сумма долга составила 22 тысячи рублей. Судебные приставы после того, как по решению суда жилье осталось без света, несколько раз проверяли – не подключился ли должник самовольно. Но никаких дополнительных проводов к столбам не обнаружили.

Как рассказали соседи, дома мужчина практически не появляется, но у него есть производство в промышленной пригородной зоне. Приставы наложили арест на столярный цех. По предварительной оценке, его стоимость – 300 тысяч рублей.

Если в ближайшее время должник не отдаст деньги за электроэнергию, то будет произведена точная оценка его столярного цеха. А дальше он пойдет с молотка. 22 тысячи вернутся энергетикам, а остальные средства пойдут в счет других исполнительных производств.

Об этом «Комсомолке» рассказали в АО «ЭнергосбыТ Плюс».

ИСТОЧНИК KP.RU