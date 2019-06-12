От газонов до крыш: 52 тысячи кировчан пришли на звездный концерт в честь 645-летия города

12 Июнь 22:39 2019-06-12T22:39:13+03:00

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Сегодня нашему городу, любимому Кирову, исполнилось 645 лет! Отметить юбилей, погулять и отдохнуть на различных праздничных площадках пришли несколько тысяч кировчан и гостей города. Дожидаясь вечера, все прекрасно представляли, что на звездном концерте, где выступят группы МакSим, Burito и певица Юлианна Караулова, будет не протолкнуться! Однако таких масштабов никто не ожидал!

«Яблоку негде было упасть» - слабое описание толпы зрителей, пришедших попеть, потанцевать под известные песни. Люди стояли на проезжей части, сидели на газонах, забирались на лестницы ближайших магазинов и гостиниц, садились на плечи друг друга, умоляли жильцов рядом стоящих домов пустить их на балконы и даже забрались на крыши домов! К счастью, никто не решился опробовать прочность тополей на газонах.

Конец живого «зрительного зала» было видно разве только со сцены. Как сказали ведущие, «Бригада У», кировчане кучно стояли даже у колеса обозрения! Всего на концерт российских звезд, по подсчетам сотрудников полиции, пришло более 52 000 человек!

ИСТОЧНИК KP.RU