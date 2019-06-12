«Процветания нашему любимому Кирову!»: в городе отмечают 645-летие

СЕГОДНЯ 16:05 2019-06-12T16:11:28+03:00

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Сегодня, 12 июня 2019 года, кажется каждый второй житель города вышел на улицу отмечать яркий праздник - День России и, что еще более значимо, юбилей Кирова! Нашей малой, но любимой до глубины души, родине сегодня исполняется 645 лет!

В честь дня в городе открыты 27 развлекательных площадок: Александровский сад, Набережная Грина, парк имени Кирова, парк Аполло. Но традиционно самой крупной, яркой и торжественной площадкой праздничных гуляний стала Театральная площадь.

Сегодня на ней не протолкнуться: здесь и детские забавы и ростовые куклы в виде миньонов, цветиков-семицветиков, русских красавиц и повара, и даже персонажи компьютерных игр, аппетитный и манящий запахом и вкусом фестиваль кафе и ресторанов «Вкусная Вятка», колокольные перезвоны. Но главным объектов всеобщего внимания стала большая сцена, где выступали детско-юношеские танцевальные коллективы города, музыкальные группы, и приглашенные звезды - московская вокальная группа «Viva».

С юбилеем кировчан поздравили главные лица области и города.

Елена Ковалева пожелала городу и его жителям мирного неба, процветания и благополучияФото: Елизавета Захарова

- Уважаемые жители и гости Кирова! - обратилась со сцены к кировчанам глава города Елена Ковалева. - Примите искренние поздравления: с Днем России и с Днем рождения нашего любимого города. В этом году нашему городу исполнилось 645 лет. Большая история города на Вятке. И сегодня с особой гордостью мы ощущаем себя частью великой страны и гордимся историей нашего города, достойным настоящим! Но главным богатством, достоянием являются трудолюбивые, талантливые люди, которые живут в Кирове. Уважаемые кировчане примите благодарности за ваш труд, вклад в развитие города! Я уверена, что вместе мы можем еще много достичь! И вписать в историю Кирова много новых страниц и наполненных новыми победами, добрыми делами. Дорогие друзья, поздравляю всех и желаю мира и добра, счастья и благополучия! Процветания нашему любимому Кирову!

Поздравления кировчане встретили громкими овациями, сияющими улыбками и радостными возгласами.

Но на этом подарки от главы Кирова не закончились. Сегодня по ее инициативе целый день по городу ходит «Театральный троллейбус». Идею создать что-то уникальное и непохожее на подарки в любые другие праздники поддержал Театр на Спасской.

Целый день по городу будет ходить «Театральный троллейбус»Фото: Елизавета Захарова

Сегодня актеры театра юного зрителя выступают в троллейбусе: на ходу читают отрывки из пьес, поют песни, рассказывают секреты театра и дарят кировчанам подарки, правда, за правильные ответы в викторине!

А в троллейбусе актеры Театрал на Спасской прочтут отрывки из пьес...Фото: Елизавета Захарова

...споют песни из спектаклей...Фото: Елизавета Захарова

- Праздник организован хорошо, - делится своим впечатлением и хорошим настроением кировчанка Ольга. - Пока что не было ни одной минуты, ни одной ситуации, чтобы можно было бы подумать: жаль, что я вышел из дома! Везде ходят люди классные, счастливые!

...и разыграют ценные призы!Фото: Елизавета Захарова

Второй подарок Елены Васильевны тоже пришелся по душе жителям города. В парке искусств «Аполло» при поддержке государственного архива открылась выставка Любимый город прежде и теперь». На стендах размещены ретро-фотографии Кирова, а под ними - современный город с того же ракурса. Будто бы живые фотополотна перемещают нас назад на несколько десятков лет и обратно - в сегодняшний день!

- Мне очень нравится выставка! - рассказывает кировчанка. И хотелось бы, чтобы таких выставок было больше, чтобы те, кто живет в городе Кирове, любили наш город, гордились нашим городом, изучали ее историю.

В парке «Аполло» в честь юбилея открылась новая фото-выставкаФото: Елизавета Захарова

-Жаль только, что на этой выставке нет дореволюционных фотографий, - отмечает ее спутник. - Если сравнивать город, то нужно его во всех эпохах показать - а так, выставка замечательная.

- На Театральной площади тоже организовано все хорошо: дети машинки собирали, в шашки молодых людей выиграли, «Viva» поет - хорошо. Погода хорошая: дождя нет, грозы нет, не жарко - все замечательно. Ходим отдыхаем. Спасибо всем.

ИСТОЧНИК KP.RU