825 зуевских учеников 1 сентября пойдут в новую школу

СЕГОДНЯ 10:27 2019-06-12T10:33:44+03:00

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1 сентября в Кировской области откроется новая школа. Ученики Зуевки смогут встретить и отпраздновать День знаний в комфортном, современном и красивом здании. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Кировской области.

До этого года семьсот детей в Зуевке учились в две смены в здании, которому больше шестидесяти лет. Новая школа не только больше по размерам и может вместить себя 825 учеников, но и позволит им учиться в одну смену.

В учебном заведении оборудованы профильные классы: компьютерные, кабинеты химии и физики с лабораторным оборудованием, интерактивные доски. Кроме того рядом со школой построен стадион с футбольным полем (со специальным искусственным покрытием), площадки для волейболистов и баскетболистов.

Напомним, что строительство школы шло год: фундамент начали возводить в конце 2017 года в рамках национального проекта «Образование». На нее из федерального бюджета выделили 567,5 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU