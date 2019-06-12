Кто в июне будет платить за тепло: кировчанам пришли квитанции за отопление

СЕГОДНЯ 09:50 2019-06-12T09:50:54+03:00

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В Кировской области из-за продолжительных холодов отопительный сезон затянулся: приказ о прекращении подачи тепла в дома был подписан 6 мая. Именно поэтому многие кировчане в июне получили квитанции за тепловую энергию. Кому же придется оплатить счета, а кто из-за некорректно выставленного счета может обратиться в жилищную инспекцию?

Жильцы многоквартирных домов, которые платят за тепло по нормативу не должны получить в этом месяце квитанции за май. Так как по установленному в области способу оплаты, многие горожане получают счета за отопление лишь с сентября по апрель по установленному нормативу. Однако у многие кировчане платят по факту: сколько получили тепла, за столько и должны заплатить. Это касается лишь тех, кто живет в домах с приборами учета. В пришедшей квитанции должна быть указана стоимость энергии, потребленной до 6 мая.

— Квитанции за коммунальную услугу по отоплению, выставленные в июне за май, включают в себя фактическую стоимость тепловой энергии, потребленной до 6 мая 2019 года включительно, — пояснили в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области.

Если же вам пришли квитанции с некорректно выставленной платой по коммунальным услугам, то следует обратить в государственную жилищную инспекцию Кировской области по адресу: улица Дерендяева, д. 23, каб. 905.

ИСТОЧНИК KP.RU