В Кирове открылась выставка, посвященная развитию предпринимательства на Вятке

СЕГОДНЯ 19:26 2019-06-11T19:32:28+03:00

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Во вторник, 11 июня, в Центральном государственном архиве открылась уникальная выставка, посвященная развитию предпринимательства на Вятке на рубеже ХIХ и ХХ веков. Ее инициатором стала мэр города Елена Ковалева. На открытии выставки побывали первые лица Кирова и области, руководители промышленных, сельскохозяйственных, строительных, торговых предприятий, банков и индивидуальные предприниматели. Об этом сообщили в пресс-службе Кировской гордумы.

На открытии выставки глава города поблагодарила присутствующих за поддержку социально значимых проектов. Также Елена Ковалева отметила и их значительный вклад в экономику Кирова. За 2018 году в бюджет областного центра предприятия перечислили более 2 млрд налогов на доходы физических лиц. За счет этого в городе появляется все больше объектов социальной инфраструктуры.

- Важно, что мы движемся в одном направлении, стремимся принести пользу городу и его жителям, стараясь не сбиваться с заданного курса на развитие областного центра, - подчеркнула глава города. - Каждый из нас вкладывает в этот процесс свои опыт и знания, труд и талант, проявляя настойчивость и решимость, смелость и ответственность.

Встреча продолжилась презентацией книги Константина Ощепкова «Вятское купечество». Это исследование содержит в себе информацию об известных представителей этого сословия в городе. Труд опубликовали уже после смерти автора благодаря его друзьям.

Подобные встречи мэра города с представителями бизнес-сообщества станут постоянными и будут проводиться раз в год. Каждое из мероприятий будет посвящено определенному этапу экономической истории Кирова.

ИСТОЧНИК KP.RU