Кировчан предупреждают о заморозках на почве до -1 градуса

СЕГОДНЯ 17:02 2019-06-11T17:02:17+03:00

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В ближайшие дни погода в городе может резко измениться. Уже в среду, 12 июня, на территории Кировской области начнет распространяться холодная воздушная масса из Центральной Арктики. Днем температура воздуха составит +16 градусов. Ночью ожидается +8.

- Пик похолодания ожидается 13-14 июня, когда дневная температура понизится до +14…+18 градусов, в ночная до +2...+7, - пояснили в группе «Любительская метеорология» в Кирове. - Это ниже нормы примерно на 10 градусов.

Также метеорологи-любители отметили, что в ночь на четверг на почве могут возникнуть заморозки до 0…-1 градуса. В конце недели воздух вновь начнет прогреваться, а температура расти. В выходные днем ожидается +17…+22 градуса, ночью будет +7…+12.

ИСТОЧНИК KP.RU