2019-06-11T16:23:50+03:00
Общество

В Кировской области орудуют мошенники, представляющиеся сотрудниками газовой службы

Они украли у 86-летнего пенсионера 340 тысяч рублей
Евгений ДЕМИХОВ
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Жители региона жалуются на мошенников, выдающих себя за специалистов по газовому оборудованиюЖители региона жалуются на мошенников, выдающих себя за специалистов по газовому оборудованиюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Мужчина пришел в квартиру жителя Вятскополянского района. Он представился сотрудником газовой службы и сказал, что должен проверить оборудование. Пенсионер пустил «газовщика» в квартиру и проводил на кухню. А входная дверь осталась открытой.

- Вскоре мужчина ушел, а хозяин, пройдя в комнату, обнаружил, что дверца шкафа, в котором он хранил деньги, открыта, сбережения в размере 341 тысячи рублей пропали, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - По версии полицейских, кто-то, пока внимание пенсионера было отвлечено «газовщиком», проник в дом.

Это не единственный случай, когда жители нашего региона страдали от похожих злодеяний. Так, в ООО «Газпром межрегионгаз Киров» в последнее время все чаще стали поступать сообщения о подобных случаях. В организации советуют соблюдать несколько правил, чтобы не пострадать от мошенников:

1. Все работы в доме согласуются с управляющей компанией, которая в свою очередь должна оповещать жильцов. Поэтому необходимо следить за информационными стендами в домах.

2. Сотрудники газовой службы обязаны носить одежду организации и иметь при себе удостоверения. Кроме того, они не имеют права предлагать купить у них что-либо. Сотрудники службы могут только порекомендовать замену устаревшего оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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