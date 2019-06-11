Администрация Кирова закупила для Дня города шумомер

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-11T13:40:19+03:00

День города отпразднуют в Кирове на 27 площадках. Фото: Александра АЛИЕВА

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Специально для празднования 645-летия Кирова администрация города закупила шумомер. С помощью прибора 12 июня на Театральной площади выберут победителя конкурса «Барбекю-битва».

- В результате аплодисментов будет выявляться лучший по приготовлению мяса на огне, - пояснил начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка Кирова Александр Седельников. - Естественно, блюда будут дегустироваться. Мы даже приобрели шумомер, чтобы более достоверно выявить лучшего участника.

Напомним, что в День города с 10.00 до 21.00 на Театральной площади пройдет фестиваль кафе и ресторанов города «Вкусная Вятка». На праздник приедет один из ведущих шеф-поваров Москвы Дмитрий Табаков. Он проведет для кировчан мастер-класс.

ИСТОЧНИК KP.RU