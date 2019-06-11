Офис кировского банка на улице Воровского эвакуировали из-за коробки

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-11T12:13:31+03:00

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11 июня около девяти утра очевидцы сообщили о подозрительном предмете возле здания банка. Здание на улице Воровского, 37, (недалеко от мэрии) эвакуировали и оцепили. На место происшествия приезжали полицейские и спасатели.

В УМВД России по Кировской области подтвердили эту информацию. Там сообщили, что инцидент был оперативно отработан. А подозрительным предметом оказалась картонная коробка, которая не представляла никакой угрозы для жизни и здоровья граждан.

Напомним, что в конце мая по Кирову прокатилась волна ложных минирований. Из-за массовых сообщений эвакуировали несколько крупных торговых центров и железнодорожный вокзал.

ИСТОЧНИК KP.RU