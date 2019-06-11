Где перекроют дороги на День города 2019 в Кирове
Водителям советуют заранее планировать свой маршрут. В Кирове 11 и 12 июня будут перекрыты центральные улицы. Также запретят остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщили в администрации города.
Остановка и стоянка транспорта на проезжей части запрещена:
с 07.00 11 июня до 22.00 12 июня:
- по Октябрьскому проспекту на участке от Красноармейской до Милицейской;
с 18.00 11 июня до 22.00 12 июня:
- по улице Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской,
- по улице Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской,
- в проезде на Театральную площадь у дома № 63 по Карла Маркса;
12 июня с 7.00 до 23.00:
- по улице Казанской на участке от улицы Профсоюзной до улицы Герцена,
- по улице Набережная Грина, Динамовском проезду, Гостиничному переулку, Пионерскому переулку,
- по улице Московской на участке Ленина до улицы Набережная Грина,
- по улице Преображенской на участке от улицы Ленина до Казанской,
- по улице Труда на участке от Ленина до улицы Набережная Грина,
- по улице Мопра на участке от улицы Ленина до улицы Набережная Грина,
- по улице Розы Люксембург на участке от Ленина до улицы Набережная Грина;
12 июня с 7.00 до 15.00 у дома № 1 по улице Ленинградской.
Движение транспорта будет прекращено:
11 июня с 21.50 до 22.10 по улице Павла Корчагина от дома № 60 до дома № 74;
12 июня с 6.00 до 22.00:
- по Октябрьскому проспекту на участке от Красноармейской до улицы Милицейской,
- по улице Пролетарской на участке от улицы Дерендяева до Октябрьского проспекта;
12 июня с 7.00 до 22.00:
- по улице Карла Либкнехта на участке от улицы Преображенской до улицы Спасской;
12 июня с 21.00 до 23.00:
- по улице Казанской на участке от улицы Профсоюзной до улицы Герцена,
- по улице Набережная Грина, Динамовском проезду, Гостиничному переулку, Пионерскому переулку,
- по улице Пристанской на участке от улицы Спасской до Слободского спуска,
- по улице Московской на участке от улицы Ленина до улицы Набережная Грина,
- по улице Преображенской на участке от улицы Ленина до улицы Казанской,
- по улице Пятницкой на участке от улицы Ленина до улицы Казанской,
- по улице Труда на участке от улицы Ленина до улицы Набережная Грина,
- по улице Мопра на участке от улицы Ленина до улицы Набережная Грина,
- по улице Розы Люксембург на участке от улицы Ленина до улицы Набережная Грина,
- по улице Советской на участке от улицы Ленина до улицы Казанской,
- по улице Профсоюзной на участке от улицы Ленина до старого моста через реку Вятку,
- по улице Заводской на участке от дома № 2а по Заводской до улицы Профсоюзной,
- по улицам Луначарского и Пермской;
- по старому мосту через реку Вятку,
- по Слободскому тракту от старого моста через реку Вятку до Павла Корчагина.
Также 12 июня движение будет ограничено и для пешеходов. С 21.00 до окончания фейерверка кировчане не смогут пройти по старому мосту через Вятку.
ИСТОЧНИК KP.RU