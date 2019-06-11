2019-06-11T11:32:01+03:00
Общество

Где перекроют дороги на День города 2019 в Кирове

Движение транспорта будет запрещено в связи с празднованием 645-летия города
Анна КРЮКОВА
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В День города многие улицы в Кирове будут перекрыты для движенияВ День города многие улицы в Кирове будут перекрыты для движенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Водителям советуют заранее планировать свой маршрут. В Кирове 11 и 12 июня будут перекрыты центральные улицы. Также запретят остановку и стоянку транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Остановка и стоянка транспорта на проезжей части запрещена:

с 07.00 11 июня до 22.00 12 июня:

- по Октябрьскому проспекту на участке от Красноармейской до Милицейской;

с 18.00 11 июня до 22.00 12 июня:

- по улице Карла Либкнехта на участке от Преображенской до Спасской,

- по улице Карла Маркса на участке от Преображенской до Спасской,

- в проезде на Театральную площадь у дома № 63 по Карла Маркса;

12 июня с 7.00 до 23.00:

- по улице Казанской на участке от улицы Профсоюзной до улицы Герцена,

- по улице Набережная Грина, Динамовском проезду, Гостиничному переулку, Пионерскому переулку,

- по улице Московской на участке Ленина до улицы Набережная Грина,

- по улице Преображенской на участке от улицы Ленина до Казанской,

- по улице Труда на участке от Ленина до улицы Набережная Грина,

- по улице Мопра на участке от улицы Ленина до улицы Набережная Грина,

- по улице Розы Люксембург на участке от Ленина до улицы Набережная Грина;

12 июня с 7.00 до 15.00 у дома № 1 по улице Ленинградской.

Движение транспорта будет прекращено:

11 июня с 21.50 до 22.10 по улице Павла Корчагина от дома № 60 до дома № 74;

12 июня с 6.00 до 22.00:

- по Октябрьскому проспекту на участке от Красноармейской до улицы Милицейской,

- по улице Пролетарской на участке от улицы Дерендяева до Октябрьского проспекта;

12 июня с 7.00 до 22.00:

- по улице Карла Либкнехта на участке от улицы Преображенской до улицы Спасской;

12 июня с 21.00 до 23.00:

- по улице Казанской на участке от улицы Профсоюзной до улицы Герцена,

- по улице Набережная Грина, Динамовском проезду, Гостиничному переулку, Пионерскому переулку,

- по улице Пристанской на участке от улицы Спасской до Слободского спуска,

- по улице Московской на участке от улицы Ленина до улицы Набережная Грина,

- по улице Преображенской на участке от улицы Ленина до улицы Казанской,

- по улице Пятницкой на участке от улицы Ленина до улицы Казанской,

- по улице Труда на участке от улицы Ленина до улицы Набережная Грина,

- по улице Мопра на участке от улицы Ленина до улицы Набережная Грина,

- по улице Розы Люксембург на участке от улицы Ленина до улицы Набережная Грина,

- по улице Советской на участке от улицы Ленина до улицы Казанской,

- по улице Профсоюзной на участке от улицы Ленина до старого моста через реку Вятку,

- по улице Заводской на участке от дома № 2а по Заводской до улицы Профсоюзной,

- по улицам Луначарского и Пермской;

- по старому мосту через реку Вятку,

- по Слободскому тракту от старого моста через реку Вятку до Павла Корчагина.

Также 12 июня движение будет ограничено и для пешеходов. С 21.00 до окончания фейерверка кировчане не смогут пройти по старому мосту через Вятку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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